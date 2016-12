Brandnooz box listopad 2016

Pojďme se společně podívat do listopadového Brandnooz boxu, který by zasloužil podtitulek „pro milovníky pečení“, což se samozřejmě v předvánočním čase hodí. Pojďme se ale v prvé řadě podívat, co dalšího listopadový boxík ukrýval, a že toho nebylo málo!

Udělili jsme hodně jedniček, ale také jednu dostatečnou!

Vest Pizza Stars – známka 2

Tyto slané krekry můžete v našich obchodech potkávat již od léta. Jsou dobré, s jemnou příchutí pizzy. Jde o český výrobek, protože tyto křehké hvězdičky jsou upečeny ve Zlíně a navíc s recepturou bez palmového tuku.



Havlík Sedlácké tyčinky se sádlem – známka 2

Další slané mlsání, to nám také udělalo radost. Jedná se o jednu z mála opravdových novinek v boxíku. Velmi oblíbené tyčinky od Havlíka jsou nyní nově doplněné škvařeným vepřovým sádlem. Tyčinky nejen že jsou vyrobeny u nás, ale navíc ze surovin, které pochází z více než 95% z České republiky.

Chupa Chups Cotton Bubble gum – známka 3

To by snad ani nebyl boxík, aby v něm nebyly nějaké sladkosti. Tento výrobek si určitě děti zamilují, složení je ale nevábné. Jedná se totiž o cukrovou vatu, která se v ústech změní na žvýkačku, jejíž chuť je příjemná jen malou chvilku.

Hamé EasySandwich Makrela – známka 2

Jak již název napovídá, velkou výhodou je jednoduchost použití. Nedávno se v boxíku objevila tuňáková varianta, nyní výrobce Hamé přichází na trh s novinkou v podobě pomazánky s makrelou. Kdo si dělá domácí variantu z uzené makrely, másla a cibule, tak bude znechucen. My, kteří někdy rádi ušetříme trochu času si v podstatě docela pochutnáme.

Jemča Bylinný čaj – známka 1

Další novinka, hurá. Konečně můžeme dát známku jedna, třebaže bylinkové čaje nejsou v naší redakci zrovna oblíbené. V době, kdy každý kašle a smrká, se po čaji zaprášilo. Chuť je jemná, třebaže se jedná o 100% bylinný čaj.

Mr. Brown FRENCH VANILLA – známka 3

Kávy tohoto typu nejsou zrovna naším šálkem čaje. Podobné šmakulády si dokážeme představit zkonzumovat jen v případě nejvyšší nouze, když už na cestách za volantem opravdu usínáte. Ovšem na většině našich i zahraničních čerpacích stanicích už koupíte kávu čerstvě připravenou. Na druhou stranu chuť s vanilkovou příchutí vůbec není špatná.

Nyní se pojďme podívat do již zmiňované sekce pečení

Vitana Poleva s citronovou příchutí – známka 2

Citronové polevy jsou jedny z mála, které mají u nás dveře otevřené. Udělat dobrou domácí polevu s citronovou příchutí totiž vůbec není jednoduché. Kdo si podobně jako my nedokáže představit makovec bez této polevy, určitě nákupem neprohloupí.

2. Vitana Vanilkový cukr – známka 1

Konečně už i Vitana pochopila, že vanilínem může krmit jen málokoho. Pravý vanilkový cukr je další přísadou, která se teď náramně před Vánocemi hodí. Už se těšíme, až budeme obalovat vanilkové rohlíčky.

Vitana Cukr s mandlovou příchutí – známka 2

Za 9 Kč v sáčku rozhodně nedostanete žádný zázrak. Cukr si dokážeme představit jako alternativu posypání těstovin na sladko pro děti.

Noli Sušené droždí – známka 1

Klasické čerstvé droždí je prostě stálicí. Ovšem mít doma poslední záchranu ve formě sušeného nevadí vůbec ničemu. Do některých kynutých těst se navíc sušené droždí hodí mnohem lépe. Na mysli máme třeba klasické italské těsto na pizzu. Předchozí recenzi najdete ZDE.

Figaro Hořká čokoláda – známka 1

Opět další produkt, který oceníte teď při Vánočním pečení. Ale zobnout si kostičku hořké čokolády je dokonce prý zdravé. V hořké čokoládě obsah kakaové sušiny nejméně 43%, což je lepší průměr. Ovšem, že by se jednalo o novinku na trhu, to zrovna ne.

Hera Máslová – známka 4

Kdo se zajímá o složení ztužených tuků, vždy raději sáhne po kvalitním másle či sádle. Máslová Hera navíc s máslem nemá vůbec nic společného, až na umělé aroma. Rozhodně seženete i kvalitnější rostlinné oleje. V dnešní době se hodně doporučuje třeba kokosový olej, který lze použít i za studena.

Složení Hera Máslová: rostlinné oleje a tuky, voda, sušená syrovátka, jedlá sůl (0,4%), emulgátor (slunečnicový lecitin, mono – a diglyceridy mastných kyselin), aromata, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), barvivo (beta karoten), vitamín A, D3, E 160a Karoteny, E 322 Lecitiny, E 330 Kyselina citrónová, E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin, E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin.

Penam Pšeničná mouka hladká Cukrárenská – známka 1

Tak to je opravdová pecka. Už dávno nekupujeme levné mouky a snažíme se vždy využít mouku na daný účel. Díky, díky za jasné označení. Cukrárenská hladká se hodí na piškoty, cukroví a další moučníky.

Penam Žitná mouka chlebová na tmavé pečivo – známka 1

Kvalitní žitná mouka s vysokým obsahem vlákniny. Dle výrobce se nehodí jen pro výrobu tmavých slaných dobrot, jako je domácí chléb či housky, ale také například na perníčky. Nic vám nebrání tomu, smíchat žitnou a pšeničnou mouku v poměru, který vám bude nejvíce vyhovovat.