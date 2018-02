brandnooz box leden 2018

Kdo by to byl čekal, že se prvního Bradnooz Boxu v letošním roce dočkáme dřív než pořádné hromady sněhu? První zmíněný na rozdíl od Paní Zimy nezklamal a na úvod roku přinesl moc zajímavý balíček plný povedených produktů.

Amylon BIO PUDING RÝŽOVÝ SE SKOŘICÍ A JABLKEM – známka 1

Tento produkt znám, na trhu je už delší čas, a řadím ho mezi mé oblíbené. Jde o méně tradiční příchuť pudinku, která se obzvlášť hodí do chladnějších měsíců. Já produkt vedle běžné přípravy využívám i jako ingredienci do voňavého tvarohového koláče. Složení je taky super, nemám co vytknout.

Adriana Celozrnné těstoviny – známka 1

Víceméně tradiční špagety, jen s tím rozdílem, že do nich byla použita celozrnná mouka. Sama tuto variantu vítám, protože celozrnné (nejen) těstoviny konzumuji celkem často pro jejich vyšší nutriční hodnotu. Tyto jsou moc fajn.

MAGGI Snackito Thajská kari čočka – známka 1-

Produkt si dovolím hodnotit, i když jsem ho zatím neochutnala, v boxu mi totiž udělal velkou radost. Jako vášnivá cestovatelka vítám jakýkoliv výrobek, který lze dát snadno do batohu a připravit jen s pomocí misky a horké vody. Přesně tím je i tato kořeněná čočka pothajsku, která navíc na rozdíl od nudlové polévky dopřeje tělu potřebné živiny. Ve složení jsou sice nějaké nešvary, u podobných výrobků ale ochotně přimhouřím oko.

Arax Bio březová šťáva Máta – známka 2

Březová šťáva má pro tělo řadu příznivých účinků, například účinně pomáhá s regenerací. Její obliba mezi lidmi stoupá, a tak je její zastoupení v boxu naprosto na místě. Mnou testovaná šťáva s příchutí máty byla poměrně chutná, ale vinou kyseliny citronové trochu moc kyselá. Raději bych proto příště dala přednost čistě přírodní variantě.

Nestlé Fitness Cereálie – známka 2

Tento výrobek opakovaně řadím mezi nejchutnější cereálie svého druhu. Nicméně i v tomto případě musím zmínit, že ať se produkt jeví sebezdravěji, zase taková hitparáda to není. Nicméně oceňuji použití různých obilovin, a to i v celozrnné podobě, navíc jsou tyto cereálie opravdu bezkonkurenčně křupavé.

Lay‘s Oven baked – známka 2-

Další z mnoha brambůrků na trhu. Tyto se liší tím, že jsou pečené v troubě, proto obsahují o polovinu méně tuku než standardní chipsy. Nutno říct, že na chuti jim to příliš neubírá, nejde o alternativu, která by se někomu mohla jevit „příliš zdravá“, spíš o zlatou střední cestu. Příchuť jogurtu s bylinkami je zajímavá, složení standardní.

Zatím jsme neochutnali:

McOzi Pražené škvarky