Brandnooz box duben 2018

Dubnový brandnooz box zavoněl jarem a grilováním. Proto jsem se nemohla dočkat, až budu moci vyzkoušet dobroty přímo v akci.

Dubnový boxík obsahoval:

Špak – Bylinkový dresing s jogurtem

Mattoni – Cedrata s příchutí citrusů

Strážnické brambůrky – pikantní hořčicové

Bonduelle – Mini kukuřice

Lišácké jablko – cider hruška

Dr. Oetker – Zmrzlina vanilková

Podravka – Ajvar jemný

Oreo – Choco Brownie

Vitana – Gurmánské italské koření

Penam – Tmavý vícezrnný toust

Brožuru s Penam recepty

Podravka Grilovací recepty

Špak – Bylinkový dresink – 2-

Hned jsem udělala plněné tortily podle návodu na Bonduelle kukuřičce. A doplnila Bylinkovým dresinkem. Kukuřička jako vždy nezklamala. Skvělá sladká chuť je na českém trhu bezkonkurenční, nyní jako novinka v menším balení pro jednoho. My jsme se z něj najedli dva. Bylinkový dresink měl příjemnou vyváženou chuť, ale zklamala mne velmi tekutá konzistence, mám raději hustší. Jako plus hodnotím, že je vhodný i při bezlepkové dietě.

Mattoni Cedrata – 2

Perlivá ochucená voda obsahuje cukr, což je zklamání. Chuť je ale i tak poměrně příjemná, není výrazně sladká. Umím si ji představit v létě jako základ ovocné bowle.

Lišácké jablko – cider – 1

Cidery si v posledních letech získávají na oblíbenosti a musím říci, že tato hrušková příchuť je vítanou změnou od klasických jablečných. Na letní období velmi příjemné pití.

Oreo Choco Brownie – 1

Oreo sušenky si u nás našly velmi rychle své místo na trhu, stejně jako ve světě jsou velmi oblíbené. Nová příchuť Choco Brownie odpovídá svému názvu. Sušenky jsou skutečně cítit čokoládou. Skvělá svačinka na letní výlety do přírody. Oreo se ale dají využit i jako přísady do pečení, nebo do zmrzliny. Příště je určitě využiji do cheesecaku.

Vitana Gurmánské italské koření – 1

Teplý jarní večer přímo vybízel ke grilování, italské koření se zdálo býti ideálním partnerem. A nezklamalo. Koření je hrubě mleté, vynikne tak úžasná barevnost, která ještě podtrhuje vůni, která opravdu evokuje Itálii. Koření se dá využít jak do marinád na maso, do salátů, do rajčatových omáček..jako velké plus hodnotím nižší obsah soli, než je v míchaných kořeních zvykem a velmi praktický zavírací sáček. Koření tak neztrácí aroma.

Dr.Oetker Vanilková zmrzlina – 3

Směs láká na domácí zmrzlinu. Příprava je velmi jednoduchá, ušleháním směsi s mlékem a zmrazením získáte základ pro vytvoření nepřeberného množství a variant zmrzliny. Přidáním ovoce, či čokolády docílíte jedinečných kombinací. Přípravu zvládly i děti… Chuť je klasická vanilková zmrzlina, ničím nepříjemně nepřekvapila. Přesto musím říci, že po přečtení složení se tato směs nestane pravidelnou položkou v nákupním košíku. Nicméně jako výjimečná a relativně rychle připravená pochoutka a letní osvěžení, proč ne.

Ostatní položky jsme ještě neměli možnost vyzkoušet, ale položky jako vícezrnný toust nás jistě ničím nezklamou.