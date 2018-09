Blíží se podzim a rajčata nestihají dozrát

Je tu září a s tím se pojí také sklízení poslední úrody. Letošní sezóna byla vydařená a rajčat se urodila spousta. I tak se vám ale mohlo stát, že některá nestihla dozrát. Rajčata je bohužel nutné chránit před poklesem venkovní teploty a proto je důležité je sklidit dříve než udeří první mrazíky. Dá se ale nějak zachránit zbytek úrody, který nestihl dozrát? A jak je to vlastně s jedovatostí zelených rajčat?

Máte na zahradě skleník?

Pokud ano, máte vyhráno. Rajčatům pro začátek postačí to, že je přesunete právě do skleníku, kde mohou i ta poslední ještě dozrát. Pokud skleník nemáte, můžete jim poskytnout jiný, podobný úkryt. Základem je, uchránit je před prvními přízemními mrazíky.

Rajčata můžete nechat dozrát i doma

Další možností je sklizení nezralých rajčat, která pak postupně necháte dozrát doma. Kvůli procesu jejich zrání, který je směrem odspodu nahoru a zevnitř ven je nikdy neumisťujte na okenní parapety. Na takovém místě by rajčata sice zčervenala, ale nedozrála by. Jak je tedy uložit aby správně dozrála? Umístit byste je měli na tmavší, ale teplé místo, kde se teplota bude pohybovat kolem 18 – 20 °C. Na tomto místě rajčata přikryjte listem novin a za několik dnů se budete moci těšit z krásných dozrálých rajčat. Pokud chcete celý proces zrání urychlit, můžete k rajčatům přidat i kousek jablka.

Pokud máte na rostlině velké množství nedozrálých rajčat, můžete vyzkoušet další způsob dozrávání. Uřízněte celou rostlinu, zbavte jí všech listů a pak zavěste do místnosti vzhůru nohama. Místnost musí být teplá a světlá.

Jsou zelená rajčata jedovatá?

Většina z nás určitě zná poučky o tom, že zelená rajčata a brambory jsou jedovaté. Ale proč tomu tak je? Nezralá rajčata obsahují solanin a právě to je důvod jejich jedovatosti. Otrava tímto jedem se nejčastěji projevuje v podobě nevolnosti, zvracení a žaludečními křečemi. Pokud sníte již 400 mg solaninu, mohou být následky fatální. Ač se to nezdá, 400 mg je už poměrně velké množství, které jen tak v nezralém rajčeti nesníte. Nepříjemnosti vám ale může způsobit už pouhých 25 mg solaninu. A toto množství může bez problému obsahovat právě jedno nezralé rajče. Většinou však sníme jen mírně nedozrálé rajče a to obsahuje méně než 2 mg solaninu a toto množství je opravdu naprosto neškodné.

Tepelnou úpravou se množství solaninu velmi sníží

Pokud vám rajčata nedozrála a vy nechcete o velkou úrodu přijít, můžete si rajčata tepelně upravit. V takovém případě v nich množství jedovatého solaninu klesá na minimum. Množství tohoto jedu také snižuje kvašení, můžete si tedy pochutnat na naložených rajčatech. I tak byste ale pro jistotu měli být s konzumací opatrní. Doporučené množství se pohybuje kolem 100 gramů takto upravených rajčat.

Nechat rajčata dozrát, nebo sklidit i ta zelená?

Pokud uvažujete nad tím, zda bude lepší rajčata nechat ještě pár dnů dozrávat, nebo je sklidit už zelená, doporučujeme vám si raději ještě pár dnů počkat a nechat je dozrát. Konzumace takto dozrálých rajčat je zdravotně nezávadná a proto budete moct být více v klidu, než když budete připravovat pokrmy z rajčat nedozrálých.