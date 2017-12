Betlémská hvězda – Angraecum

Rod zvaný Angraecum nám nabízí neskutečných 200 různých druhů, jejich růst se dělí jak na epifytické tak i na teraristické. Jako nejznámější druh ze všech vnímáme A. sesquipedale. Tento druh se však nehodí pro pěstování ve stísněných prostorách, protože se pyšní opravdu mohutným vzrůstem. Na jejích obloukovitých stvolech nalezneme 2 – 4 veliké voskovité květy v bílé barvě. Doba jejího kvetení spadá do zimních měsíců a vykvétá ve tvaru hvězdy, proto se stala oblíbeným doplňkem, který můžeme spatřit jako součást vánoční výzdoby. Druhem, který je na domácí pěstování vhodnější je Angraecum germinianum. Tento druh je již o poznání menšího vzrůstu, ale stále musíme myslet na to, že jde o rostlinu náročnější na pěstování. Květy zde rostou jednotlivě, ale možná je i varianta růstu v trsech. Květy se objevují buď na podzim či brzy z jara.

Odrůdy rostliny

Tato odrůda patří mezi královny. Jak jsme již zmiňovali, má opravdu velice mohutný vzrůst, ale zároveň také nese ty nejkrásnější květy. Ty mají bílou barvu s lehkým zeleným nádechem scottianum: Na jejích převislých stoncích jsou krásné bílé květy. Ostatní květní lístky jsou mírně nažloutlé

Na jejích převislých stoncích jsou krásné bílé květy. Ostatní květní lístky jsou mírně nažloutlé germynianum: Tato odrůda má krásné bílé květy, které rostou jednotlivě nebo seskupeny a tak tvoří jednotlivé hrozny. Květ se skládá z širokého pysku, který je protažen ostruhou.

Charakteristika betlémské hvězdy

Tato rostlina má svůj původ v Africe, konkrétně přímo na Madagaskaru. Druhem spadá do skupiny epifytických orchidejí. S květy se u betlémské hvězdy můžeme setkat v podstatě téměř po celý rok, záleží na tom, který druh vybereme. Dejte však pozor, ne všechny druhy se mohou také pyšnit krásnou vůní. Pokud vám záleží na tom, aby rostlina voněla, vyberte odrůdu A. sesquipedale. Mějte vždy na paměti, že jde o rostlinu náročnější na pěstování a proto se hodí spíše pro zkušené pěstitele orchidejí.

Jak betlémskou hvězdu pěstovat

Rostlinu sázíme do korového substrátu s příměsí a vybereme pro ni světlé stanoviště, které je důležité zejména v zimních měsících. V létě musíme dávat pozor, aby rostlina nebyla vystavena přímým slunečním paprskům, které by ji mohly popálit. Pro její pěstování je potřeba vyšší pokojové teploty, která by se měla pohybovat v rozmezí 20 – 28 °C. Proto, aby nám rostlina dobře vykvetla je třeba pokles teploty na 15°C. V období růstu je také důležitá vydatná zálivka alespoň jednou týdně. Je ale důležité dodržovat pravidlo, které říká, že bychom před každou další zálivkou měli nechat substrát zcela vyschnout. V období od podzimu až do jara substrát udržujeme suchý. Listy bychom nikdy neměli rosit, ty by poté začaly žloutnout a následně by opadaly. Rosit můžeme pouze vzdušné kořeny. Hnojit bychom betlémskou hvězdu měli v období od jara do podzimu pouze dvakrát měsíčně. V zimě samozřejmě s hnojením přestaneme. Tato rostlina se množí pomocí odnoží, pokud ovšem nejste odborníky, nedoporučujeme vám se do množení v domácích podmínkách pouštět. Pokud rostlinu chcete namnožit, přenechte tuto činnost právě pro odborníky. S přesazováním si hlavu také lámat nemusíme. Betlémskou hvězdu přesazujeme totiž pouze v případě, že je to opravdu nezbytně nutné.