Barvení vajec do modra, protože modrá je dobrá

Bez tradice barvení velikonočních vajec a kraslic si už ani tyto svátky jara nedovedeme představit. Vždyť jaká by to byla pomlázka, kdybychom neměli čím obdarovat koledníky? Pokud jste to nevěděli, tak barvou letošních velikonoc je modrá a fialová. Jak na to abyste vejdunky i vejce natvrdo měli v šik barvách?

Chemické barvy

V každé lepší drogerii seženete velké množství jedlých barev na vajíčka. Vždy vybírejte pouze schválená potravinářská barviva protože skořápka vajec je porézní materiál, a proto bychom v žádném případě neměly na vejce určená k jídlu používat tempery a podobně.

Nám se osvědčila německá barviva, která mají vždy syté krásné odstíny. Vždy ale platí, že by vejce měla být odmaštěná a suchá když je vkládáte do barevné lázně. Do ní také předem zamíchejte lžíci octa. Tím dostanete o mnoho stálejší barvu.

Vyzkoušeli jsme také genciánu, tedy genciánovou violeť na afty a opary, kterou seženete v každé lékárně a to navíc za pár korun. Lázeň z genciány připravíte tak, že do sklenice (například od okurek) dáte 1/2 litru horké vody, 2 polévkové lžíce octa a 2 polévkové lžíce genciány (v závislosti na tom, jak sytý odstín chcete). Předem uvařená vejce vkládejte do lázně a ihned vyjměte nebo nechte déle, čímž docílíte odstíny velmi tmavě fialové až do černa.

Modrá barva přírodní cestou? Žádný problém!

Budete potřebovat:

½ větší hlávky červeného zelí

½ l červeného vína

2 lžíce octa

½ lžičky soli

Postup:

Vždy platí, že nejlépe barva chytá na bílá vajíčka. U světle modrých odstínů to ale platí dvojnásob.

Zelí nakrouháme nebo nakrájíme na plátky (samozřejmě je možné prohnat zelí robotem). Do širšího tlustostěnného kastrolku vlžíme nakrouhané zelí, které zalijeme vínem tak, aby bylo zcela ponořené. Přidáme sůl a ocet a vložíme bílá odmaštěná vajíčka (stačí je rychle umýt v klasickém detergentu na nádobí). Přivedeme k varu a vaříme přesně 6 minut, poté vejce necháme v lázni vystydnout.

Další tipy, jak docílit modrých a fialových odstínů, stačí některou z těchto ingrediencí:

borůvky

plody černého bezu

červenou cibuli

Náš tip: Oschlá nabarvená vejce naleštěte kouskem špeku, sádla či másla. Velmi vhodné jsou obaly od másla, které jsme spotřebovali třeba na velikonoční mazanec.