Atraktivní keř fotergila

Tento keř váš pohled upoutá především díky jeho velice atraktivním květům, které jistě nepřehlédnete. Tyto květy se na rostlině začínají objevovat s počátkem měsíce května. Rostou v podobě vzpřímených klasů a zbarvené jsou do bílé barvy. Fotergilla má však také nádherné listy, které jsou poměrně velké a na zimní měsíce opadají. Opravdová paráda však přichází na podzim, kdy se listy začnou zbarvovat do žluté a posléze až do červené barvy. Tento keř není tedy dekorativní jen v jarních a letních měsících, kdy ho zdobí květy, ale také s příchodem podzimu, kdy jeho zbarvené listy doslova rozzáří podzimní zahradu.

Odrůdy rostliny

Fotergilla gardenii: Tato odrůda má celkem pomalý vzrůst, ale dorůst se postupem času může až do výšky jednoho metru

Charakteristika rostliny fotergilla

Zemí původu je pro tuto rostlinu Severní Amerika, přicestovala k nám tedy z poměrně velké vzdálenosti. Řadí se mezi opadavé rostliny, její listy jsou zbarvené do tmavě zelené barvy, jsou vejčité a svou velikostí se řadí mezi střední. Tento keř bývá pěstován především pro dekorativnost svých květů, které jsou zbarvené do bílé barvy, a těšit se z nich můžeme od počátku května do června. Kromě toho, že krásné vypadají, jsou také obohaceny o nádhernou vůni. Výška tohoto keře je závislá na tom, kterou odrůdu pořídíme, dorůstat se tedy může výšky v rozmezí od jednoho do dvou metrů. Fotergilla se řadí mezi keře nenáročné na pěstování, nemusíme u něho provádět ani zmlazující řez. Naprosto postačí to, že v zimních měsících odstraníme již staré větve. Naprosto skvěle bude vypadat jako samostatně rostoucí keř, hodit se bude také na případnou střešní zahradu, do skalek nebo do vřesovišť. V našich podmínkách jde o rostlinu plně mrazuvzdornou, nemusíme se tedy mrazíků vůbec obávat.

Jak na správné pěstování rostliny

Jde sice o rostlinu, které neklade na své pěstování žádné velké požadavky, pokud ale chceme, aby se jí u nás na zahrádce co nejvíce dařilo, měli bychom jí poskytovat alespoň tu minimální správnou péči, za kterou nám bude velmi vděčná a odmění se nám krásným růstem a nádhernými květy. Sázet bychom jí správné měli do půdy rašelinovité a mírně vlhčí. Pozor, půda by však nikdy neměla být bažinatá, v takové se jí rozhodně příliš dařit nebude. To, co bychom však rostlině měli poskytnout vždy, je slunečné místo. Protože jen na takovém místě fortegilla krásně pokvete a na podzim se její listy budou krásně zbarvovat. Případně snese i místo v mírném polostínu, vybarvení listů však již nebude tak výrazné. V případě, že se rozhodnete pro množení rostliny, počítejte s tím, že před sebou nemáte lehký úkol. Množení tohoto keře totiž nepatří k jednoduchým záležitostem a navíc před sebou budete mít běh na dlouhou trať. K množení můžeme tedy využít způsob buď výsevu semen, který je ale poměrně náročný a tak vám ho nedoporučujeme. Další možnost je pomocí řízkování, jehož výsledky však nemůžeme zaručit. Posledním způsobem je možnost hřížení.