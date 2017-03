Aeonium známá také jako Růžicovka

Jde o přenádherný sukulent, jehož původ bychom nalezli v Maroku ale také i na Kanárských ostrovech. V domácnostech si své místo získal především díky svým nádherným listům, které mají velice speciální tvar. Jsou uspořádány do růžice, která může mít zelenou či nachově načervenalou barvu. Základem květiny jsou kmínky, na kterých můžeme najít až několik růžic. U dospělých rostlin se dokonce můžeme setkat i s drobnými žlutými kvítky, které na rostlině můžeme objevit v jarním období.

Známé odrůdy Růžicovky

–A. arboreum: Tato odrůda má stromkovitý růst, její listy mají zelenou barvu

–A. arboreum Atropurpureum: Tato odrůda je velice oblíbená zejména pro listy purpurové barvy

–A. arboreum Schwarzkopf: Zde pro změnu nalezneme listy zbarvené do téměř černé barvy

–A. tabulaeforme: U této odrůdy je velice zajímavé, že nevytváří žádný kmínek a růžicovitě roste již přímo z půdy. Zde můžeme ale nelézt již zmiňované krásné žluté květy

–A. nobile: Tato odrůda je tvořena velkými listy, které jsou zbarveny do olivově zelené barvy

Jak Aeonium pěstovat

Stejně jako většina rostlin, i tato potřebuje ke svému životu dostatek světla. Obzvlášť v létě ji však chraňte před přímými slunečními paprsky, které by rostlinku mohly popálit. Vzhledem ke své domovině má Aeonium rádo pro svůj správný růst také teplo. Pěstujte ho proto při běžné pokojové teplotě, tedy okolo 20°C v nádobě, kterou naplníme běžným substrátem určeným pro kaktusy. V zimě nastává pro tuto rostlinu období odpočinku. Pro toto období vyberte pro rostlinu místnost, ve které se teplota pohybuje okolo 10°C, ani v zimě však nezapomínejte na dostatek světla. Zálivku rostlina vyžaduje mírnou a v zimním období je dobré zálivku omezit ještě více. Přemokření rostliny by mělo za následek uhnívání kořenů, suchem bychom rostlině naopak způsobili svrašťování listů. Proto zalévejte opravdu s mírou. Zálivku vždy provádějte do misky či květináče, voda se totiž nesmí dostat přímo na listovou růžici. Proto listy květiny ani nerosíme, vedlo by to k uhnívání listů. Aeonium se dokáže velice dobře vypořádat se suchým vzduchem. Ani co se týká požadavků na hnojení, není tato rostlina nijak neobvykle náročná. Plně ji postačí, pokud ji v období vegetace jednou až dvakrát za měsíc přihnojíme hnojivem určeným na kaktusy. V zimě pak samozřejmě nehnojíme vůbec. Rostlina běžně dosahuje výšky 10 – 30 centimetrů, záleží na druhu, který jsme k pěstování zvolili.

Přesazování a množení Aeonia

Tato rostlina se množí pomocí listových řízků či celými výhony. Nejprve však musíme nechat listové řízky či výhony nechat zaschnout. Až po zaschnutí můžeme přesadit do písku. V písku rostlinu necháme až do jejího zakořenění. Jakmile rostlina dobře zakoření, můžeme ji opatrně přesunout do substrátu určeného pro kaktusy. Aeonium přesazujeme až v době, kdy vidíme, že její stávající květináč ji je už opravdu malý. Dbejte na to, abyste přesazovali vždy v jarním období. Nejvíce jí budou vyhovovat mělké hlinité květináče. Ty se totiž dobře zvládnou vyrovnat s její váhou. Pokud byste rostlinu přesadili do květináče plastového, nejspíše by došlo k jejímu převrácení. Na letní období rostlinu klidně můžeme přesunout i na zahradu, kde se ji bude taky velice dobře dařit. Opět však dejte pozor, aby na ni nedopadalo přílišné množství přímých slunečních paprsků.