Blíží se Vánoce a s nimi i doba adventu. Advent je období předcházející Vánocům, doba kdy se na nejkrásnější svátky v roce pilně připravujeme, ať už pečením vánočního cukroví, předvánočním úklidem celého bytu, nakupováním dárků, užíváním si vánočních trhů, nebo jen posloucháním vánočních koled. Advent trvá zhruba 4 týdny. Každou adventní neděli, tedy 4 neděle před štědrým dnem, zapalujeme jednu svíčku na adventním věnci, připomínáme si tím blížící se svátky. Z hlediska křesťanského advent symbolizuje příchod nového liturgického roku.

Děti se na Vánoce připravují ještě více než dospělí, předvánoční shon se jich tolik netýká. Pro to, aby jim doba do Vánoc rychleji utekla, je každoročně, začátkem prosince, navštěvuje Mikuláš, který jim nadělí sladkosti a malé dárky. Další věcí je adventní kalendář. Má 24 políček, nebo krabiček, záleží na typu, a od prvního prosince, až do štědrého dne každý den sní jedno políčko, pod kterým se skrývá překvapení.

I zvířata si mohou užít Advent

Podobnou alternativu však můžete dopřát i vašim zvířecím mazlíčkům. K dostání totiž je i adventní kalendář pro kočky a psy. Je založen na naprosto stejném principu, tedy 24 políčkách, které se každým snem přibližují Vánocům. Na Vánocích je totiž právě tato doba, doba čekání, to nejkrásnější.

Nezapomeňte tedy odměnit i zvířecí miláčky, kteří se na svátky, plně strávené s vámi doma v poklidu jistě také hodně těší. Čekají je totiž dny, kdy se jim budete naplno věnovat. Někteří možná dostanou i nějaký ten speciální dárek pod vánoční stromeček. Zvířecí adventní kalendář je naplněný laskominami, které se pro zvířata hodí. Tedy jsou pro ně lehce stravitelné a zároveň si na nic skvěle pochutnají! Adventní kalendář pro zvířata, hračky, misky a další zboží se slavnostní tematikou můžete zakoupit v e-shopu pejsekakocicka.cz v sekci Vánoční zboží pro zvířata.