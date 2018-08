Ačokča neboli paprikookurka

Slyšeli jste již o ačokče? Pokud ne, jste tu správně. Její název zní poměrně exoticky a není se ani čemu divit. Rostlina totiž pochází až z Jižní Ameriky. Rozhodně si tedy nemyslete, že ačokča je nějaký nový vědecký pokus. Jedná se o rostlinu jednoletou, popínavou a její stonek může klidně měřit i pět metrů.

Lze ačokču pěstovat v našich podmínkách?

Rozhodně ano! Tuto rostlinu budeme pěstovat velmi podobně, jako kdybychom se rozhodli například pro pěstování melounů, tykví či okurek. Ačokču s těmito rostlinami totiž spojuje to, že všichny patří do čeledi tykvovitých rostlin. A jak se tedy pustit do jejího pěstování? Ke správnému růstu potřebuje vlhké a teplé prostředí a proto se skvěle hodí pro pěstování ve skleníku. Samozřejmě jí můžeme umístit i ven, ale vždy tak čiňte až po třech zmrzlých mužích aby rostlinu nezničily případné přízemní mrazíky. Plodů se dočkáte kolem srpna a při správné péči se z plodů budete moci těšit až do září. A správnou péči se rozumí hlavně dostatečné hnojení, protože bez toho se nedočkáte toho hlavního a to plodů. Jinak je ale ačokča na pěstování opravdu nenáročná a proto se od jejího pěstování nenechejte odradit, zvládne to opravdu každý! Vzhledem k tomu, že roste do výšky, je vhodná i pro malé zahrady, kde není příliš místa pro bujarý růst. Jediné co k růstu potřebuje je nějaká opora. Vysaďte jí tedy tak například k plotu či k jiné opoře.

Pěstujte bez chemie

Všichni jistě dobře víme, že i když bychom rostliny a to především zeleninu a ovoce chtěli pěstovat bez chemie, ne vždy je to možné, protože velmi často rostlinu napadnou různí škůdci a to včetně plísní. A právě v tom je ačokča úžasná! Na rozdíl od velmi příbuzné okurky totiž netrpí na napadání plísněmi ani jinými, pro ni smrtelnými chorobami. Řadí se tedy tak mezi málo rostlin, které je možné pěstovat naprosto bez chemie. Pokud jste tedy příznivci tohoto způsobu pěstování, určitě se pro ačokču rozhodněte. Odmění se vám velkým množstvím plodů. Na jedné rostlině jich totiž může vyrůst až ke stovce a uznejte sami, to je velká paráda.

Jaké využití mají plody

Jak jsme již psali na začátku, ačokča je vlastně taková papriko-okurka a i od toho se odvíjí její využití. Sklízíme ještě ne zcela zralé plody, které poté můžeme naložit například do sladkokyselého nálevu. V podstatě stejně, jako bychom nakládali kyselé okurky. A věřte, nebo ne, takto naložené plody ačokči budou chutnat úplně stejně jako kyselé okurky. Pokud ale v kyselých okurkách nemáte velkou zálibu, můžete objevit druhou stránku ačokči a to právě její podobnost s paprikou. Můžeme si tak místo plněné papriky připravit plněné ačokči. Dokonce i její listy, které jsou veliké kolem 10 centimetrů, můžeme spařit a využít stejně jako špenátové listy. Lze tak tedy říci, že z této rostliny můžeme zužitkovat opravdu vše a to se rozhodně vyplatí.

Blahodárné účinky pro vaše zdraví

Velké množství rostlin má velmi prospěšné účinky pro náš organismus a ani ačokča není výjimkou. Plody obsahují velké množství hořčinu, betakarotenu a vitamínů C a B. Navíc konzumace plodů pomáhá k udržení dobré nálady. U mladších plodů nemusíme odstraňovat její semena, zatímco u těch starší je lepší jejich odstranění.