Oblovka žravá – to je český název pro tohoto velešneka, který především zaujme svou impozantní velikostí. No a nakonec i onou žravostí. Původně pochází z horkých vlhkých oblastí v Africe, zejména v Keni nebo Tanzánii. Objeven byl v roce 1822. Stal se velmi rychle oblíbeným terarijním zvířetem, jeho chov je totiž naprosto nenáročný.

Achatiny jsou největší suchozemští šneci na světě a tak vás možná zmate jejich zrádná velikost v prodejně se zvířaty. Šnečci stěží dosahující velikostí našich zahradních hlemýžďů si tam jezdí po teráriu, rozkošně kousají do okurek a salátků a vypadají vlhce a roztomile. Ovšem když je přinesete domů, budou neskutečně rychle růst a zhruba za půl roku už budete mít co dělat, aby se vám vešli do dlaně. Masitá noha dospělé achatiny měří až 25 cm a je krémová, hnědavá a různě stínovaná. Každý šnek má svou vlastní typickou barvu, stejně jako každá ulita v podobném barevném ladění je jiná. Na trhu jsou i albíni, kteří mají nohu bílou.

Problémem je snad jen hygiena

Co je na chovu oblovek nepříjemné, je udržování hygieny. Zanechává za sebou při svém vlnivém pohybu samozřejmě sliz a ten na sklech terária zasychá. Nejméně jednou týdně je tedy nutné důkladně teplou vodou skla vyčistit, případně celé terárium vymýt. Ku pomoci určitě bude hrubá houbička, protože je to někdy práce ne nepodobná tomu, když se snažíte smýt z prstů sliz z rezavých zahradních slimáků. Sliz ze skla můžeme i jen tak houbičkou otřít zhruba 3x v týdnu a zajímavé je, že nemusíte vyhazovat jejich trus. Posbírejte ho a poslouží výborně jako hnojivo pro pokojové květiny. Ostatně i použitou podestýlku můžete nasypat do kompostu. Odměnou bude čirý pohled na opětovně lezoucího šneka po skle – ale ty probíhající viditelné vlny na jeho těle jsou skvělou podívanou!

Hebký podklad a hodně jídla

Terárium je ale na své zařízení poměrně nenáročné. Musí být světlé, dobře větratelné a musíte do jeho nitra mít dobrý přístup. Jako podklad poslouží dobře nasákavý kokosový substrát – lignocel – (nebo rašelina), drť, která svými vlákny dobře saje vlhkost. Podklad by měl být vždy vlhký (vlhkost vzduchu asi 80 – 90%. Klesne-li tato vlhkost, oblovka se zahrabe hlouběji do substrátu a vylézá zřídka. Při dlouhodobém strádání se dokonce zavíčkuje. To dělá i na zimní období, kdy šnek přezimuje. Není to vždy nutné, ale oblovky se na podzim začínají samovolně stahovat do substrátu a víčkovat. Tehdy je opravdu dobré je přenést na místo, kde je max. 15 °C a nechat je zhruba do února či března celé zakryté vlhkým substrátem spát. Na jaře se pak odvděčí nakladením vajíček. Rostliny do terária se doporučují spíše umělé, případně dekorace ze dřeva, protože ty živé by šneci brzy spásli.

Na potravu nejsou nároční, chutná jim cokoliv zeleného. Pampeliškové listy, saláty, okurky, rajčata, jablka, banány. Veškeré ovoce a zeleninu. Párkrát v týdnu jim přilepšíme vařeným vajíčkem nebo namočenými granulemi pro hlodavce či pro kočky nebo kouskem vařeného masa. V prodejnách už koupíte i speciální vitamínové mlsy pro achatiny.

DŮLEŽITÉ: Ke svému zdárnému vývoji potřebují zdroj vápníku a tak by v jejich teráriu neměl chybět kousek sépiové kosti. Do potravy také můžete čas od času přidat trochu skořápek z vařených vajíček.

Dožívají se až 8 let při dobré péči a pravidelném zimování.

Rozmnožování achatin

Oblovky pohlavně dospívají asi v 9 měsících věku, ale jsou to hermafroditi, takže k páření může dojít, i nemusí. Vajíček se od každé oblovky můžete dočkat zhruba 4x za rok a kladou je obyčejně do rohů terária, zahrabávají je do vlhkých částí substrátu. Vypadají jako malé bílé kuličky. Zhruba za 10 – 20 dnů se z nich líhnou malé téměř průhledné achatinky. Pro úspěšný chov je dobré vajíčka oddělit od dospělých šneků a nechat je líhnout při pokojové teplotě.

Cena je nízká

Pořizovací cena achatin je nízká. Na teraristických burzách je můžete pořídit od pětikoruny, v obchodech pak podle velikosti či zbarvení (albíni jsou dražší) se ceny pohybují od 20 – 50,-Kč za kus.

Ovšem kdo jednou držel tohoto majestátního šneka v ruce, určitě uzná, že to je nezapomenutelný zážitek.

Nemoci? Problémy činí jen nesprávně vedený chov

Mezi zdravotní problémy, které s achatinami můžete zažít, patří:

Rozbití ulity (při pádu se ulita může rozbít a pokud zranění není příliš vážné, samovolně se zahojí téměř kosmickou rychlostí, drobné nakřáplinky zmizí už tři dny po zranění. Achatina ale musí mít k dispozici sépiovou kost jako zdroj vápníku).

Vysoká vlhkost (při příliš vysoké vlhkosti achatiny skomírají, posléze trpí plísněmi a různými hnilobami a uhynou).

Nízká vlhkost (při nízké vlhkosti trpí nechutenstvím, zalézají do rohu a víčkují se).

Nedostatek vápníku (achatina má křehkou, deformovanou ulitu a trpí nechutenstvím. Šnek později uhyne).

Plísňová onemocnění (při velké vlhkosti vzduchu nebo substrátu, špatné hygieně nebo velkém množství šneků v teráriu, může dojít k šíření plísňových chorob. Tehdy pomáhají koupele ve slabém roztoku hypermanganu).