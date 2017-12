7 tipů pro nečekanou vánoční návštěvu

Vánoční úklid je v plném proudu, v lednici máte nachystané těsto na cukroví, ve skříni hledáte ozdoby na stromeček. Prostě klasický sváteční shon. Najednou se ozve zvonek – návštěva! Co s tím? Máme pro vás sedm tipů, díky kterým nadchnete nečekané hosty.

Okamžitá záchrana

Ještě než si návštěva odloží kabát, nachystejte rychlé občerstvení. Oříšky, sušené ovoce nebo olivy vždy potěší, zvlášť když je naaranžujete do misek podle barev. Vaši hosté tak uvidí, že jste si dali alespoň trochu práce s jejich pohoštěním.

Připravte zeleninu s pikantním jogurtovým dipem

Svým přátelům můžete během deseti minut naservírovat zdravé pohoštění. Stačí nakrájet mrkev, papriku, řapíkatý celer nebo salátovou okurku na tlustší hranolky. K přípravě dipu použijte bílý jogurt nebo zakysanou smetanu, do kterých přidejte sůl, pepř, trošku chilli a několik stroužků utřeného česneku. Pro ještě větší efekt můžete přidat najemno pokrájené bylinky.

Chce to sklenku aperitivu

Ve svátečním období určitě ve spíži najdete něco dobrého k pití. Návštěvu rozhodně nadchne aperitiv, například Metropol. Kořeněná a aromatizovaná vína vydrží otevřená déle, než klasická vína, stačí je udržovat v chladu. Ze své chuti neztratí nic ani několik týdnů po otevření, proto je vždy vhodné mít jednu lahev „v pohotovosti“ pro nečekané návštěvy.

Když máte doma Metropol cherry a tonic, můžete pro své hosty bleskurychle připravit skutečný koktejl s názvem Athénská Oddysea. Stačí dát kostky ledu do vysoké sklenice, nalít 4 cl Metropolu a doplnit chlazeným tonicem.

Teplé pohoštění když se návštěva protáhne

Vánoční návštěvy většinou nebývají na pět minut. Pokud se hosté zdrží, můžete je pohostit zapečenými bagetkami. Stačí naskládat pečivo na plech, lehce potřít olivovým olejem a nechat zapéct sýrem a tenkými plátky rajčat. Zatím co se jídlo peče v troubě, můžete se věnovat svým přátelům.

Rychlá krémová polévka zahřeje

Hostům už kručí v břiše, ale vy je nechcete nechat o samotě a zároveň trpět hlady. Co teď? Překvapte je hustou krémovou polévkou. Do horké a osolené vody nasypte hrášek, kukuřici nebo brokolici a povařte do měkka. Směs pak v hrnci rozmixujte a servírujte do talíře s velkou lžící kysané smetany. Jako přílohu zkuste rozpéct bagetku nebo opečte toastový chléb. Příprava této vydatné a chutné polévky vám zabere maximálně půl hodiny.



Zdravý a chutný kus kus

Pokud vaše návštěva vyznává zdravý životní styl, určitě ji nadchne rychlé pohoštění z kus kusu. Jde o krupici z obilovin, kterou nemusíte vařit, stačí zalít horkou vodou a počkat, než získá objem. K dochucení použijte například nastrouhaný balkánský sýr nebo cottage, kus kus je však možné podávat i ve sladké variantě s ovocem, bílým jogurtem a medem. Během chvilky tak připravíte hřejivé a vydatné jídlo, které se skvěle hodí do zimních měsíců.

Zásoby pro návštěvy

Nečekaná návštěva vás již nikdy nezaskočí, pokud doplníte zásoby ve své spíži a lednici. Vždy je dobré mít po ruce trvanlivé dobroty, například olivy, oříšky, sušené ovoce nebo krekry. Také se hodí zmražené bagetky na dopečení, skvělým tipem jsou pak ovocné džemy, podávané v kombinaci se sýry. Například meruňkový džem úžasně dochutí camembert nebo hermelín.

Tip na rychlý koktejl

Koktejl Athénská odyssea zvládnete doma připravit během minuty.



Budete potřebovat:

4 cl Metropol Cherry

2 dcl tonic

koktejlovou třešeň

Postup:

Všechny tekuté přísady postupně nalijeme do sklenice typu long naplněné ledem a ozdobíme koktejlovou třešní.

Tip na super-rychlé pohoštění

Aperitiv Metropol Bianco v sobě spojuje příjemné s užitečným, je ideální jako přípitek před slavnostním menu, protože dráždí naše chuťové pohárky. Dopřát si ho můžete ale i při menším posezení. Správně se podává vždy jedno deci tohoto nápoje ve sklenkách na aperitiv či bílé víno s plátkem citronu nebo s olivou. Podávat by se měl vychlazený na 5 – 7 °C.