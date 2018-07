5 důvodů, proč svěřit prodej realitní kanceláři

Prodej nemovitosti řeší většina z nás jenom jednou za život. Nelze se proto divit, že v této oblasti nejsme zrovna odborníci. I přesto však mnohdy hazardujeme a do složitého procesu se pouštíme na vlastní pěst, aniž bychom měli potřebné znalosti a zkušenosti. A tím si koledujeme o pořádný malér. Z jakých důvodů bychom se raději měli svěřit do rukou profesionálů?

Rychlost

Pro zkušenou realitní kancelář je prodej bytu hračka. Disponuje totiž bohatými znalostmi a zkušenostmi, které jsou potřebné k tomu, aby se celá transakce uskutečnila rychle, bez zbytečných průtahů a problémů.

Úspora

Prodej nemovitosti vyžaduje velké množství času a také energie. Pokud se rozhodnete pustit se do něj sami, musíte se připravit na to, že strávíte dlouhé hodiny přípravou nemovitosti, inzerováním, odpovídáním na dotazy zájemců a následnými prohlídkami bytu. Ty je navíc potřeba dobře zorganizovat, abyste vše bez problémů zvládli a potenciální kupec měl dostatek času si všechno důkladně prohlédnout. V časové tísni a pod vlivem stres totiž nebude prohlídka zrovna ideální.

Komplexnost

Realitní kanceláře vám poskytnou komplexní servis. Nabízí totiž veškeré služby, které jsou s prodejem bytu spojené – stanoví cenu nemovitosti, vytvoří nabídku, naleznou kupce, vyřídí veškeré právní náležitosti, pomohou se sepsáním rezervačních i kupních smluv, zajistí potřebnou dokumentaci.Budete to tak mít bez starostí, bez obíhání úřadů a nebude vás to stát ani korunu navíc.

Bezpečnost

Realitka dohlédne na bezpečnost celého prodeje. Postará se o špičkový právní servis i dobrou smluvní dokumentaci, prověří potenciální kupující ještě před samotnou prohlídkou a zařídí bezpečné předání nemovitosti. Zajistí vám rovněž úschovu peněz, budete tak moci zůstat v klidu, protože obnos od kupujícího obdržíte včas.

Profesionalita

Realitní makléř musí být profesionál každým coulem, a to nejen pokud jde o jeho zkušenosti. Musí si udržet potřebný odstup, ale zároveň působit příjemně, zaskočit by ho neměla žádná nepředvídaná situace, která může nastat, vlastní by mu měly být obchodnické a vyjednávací schopnosti. Tím vším laik obvykle nedisponuje, a tak úspěšnost celé transakce ztroskotává. A to přece dopustit nechcete!