3 tipy, jak se zbavit mravenců na zahradě

Mravenci na zahradě vlastně nijak neškodí. Problém je v tom, že si opatrují mšice, které produkují sladkou „šťávu“ medovici a z té mravenci získávají energii. Mšice dokáží způsobit velké škody. Jestliže na vaší zahradě žijí mravenci a mšice, které ničí úrodu, máme pro vás 3 tipy, jak se jich účinně zbavit. Jde to šetrně, bez užívání chemických látek.

Vypuďte je vůní!

Mravenci jsou velmi citliví na pachy. Pokud se v jejich blízkosti nachází vůně, které jim vadí, neváhají a dané místo opustí. Právě toho využijte, je to nejjednodušší způsob, jak se mravenců zbavit. Stačí, kdy okolí cestiček a mraveniště (pozor, často je skryto pod zemí) posypete například skořicí, kávou, solí nebo pálivou paprikou. Účinnou zbraní jsou také čerstvé bylinky, které jsou nenáročné na pěstování. Ne nadarmo pěstovaly naše babičky na záhoncích se zeleninou například mátu, levanduli, majoránku nebo tymián.

Nabídněte jim lepší „bydlení“

Mravenci si hodně potrpí na kvalitě jejich „bydlení“. Jestliže jim nabídnete lepší alternativu, přijmou ji. Jak to udělat? Vezměte starý květináč (nejlépe hliněný), vystelte ho slámou a přidejte dovnitř například trochu cukru, mravence láká i med a dokonce i zbytky masa. Květináč postavte do blízkosti mraveniště dnem dolů. Bude to sice trvat několik dní, ale mravenci se přesídlí. Nyní už stačí květináč i s mravenci nabrat na lopatu a odnést daleko od vaší zahrady.

Likvidace pomocí speciálních přípravků

Jestliže ani jeden z předchozích šetrných způsobů nezabere, sáhněte po speciálních přípravcích na hubení mravenců. Na trhu je například granulát na hubení mravenců, který ničí i celá hnízda, dále dózy s přírodním insekticidem či prášek s působností až 90 dnů, ze kterého vytvoříte postřik. Při použití chemie buďte maximálně opatrní. Nesmí mít vliv na zeleninu, kterou pěstujete!