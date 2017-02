200 let oblíbená rostlina chlorofytum neboli zelenec

Jde o trávovitou rostlinu, která je opravdu v našich domovech oblíbená již neuvěřitelných 200 let. Její listy jsou trávovité, klenuté a vytváří zajímavou růžici. Zbarvené jsou do světle zelené barvy a jsou zdobeny bílými pruhy. Na těchto převislých stoncích nese rostlina malé bílé květy a později vyhání mladé rostliny. Jde o rostlinu, která je opravdu velmi zajímavá po celou část roku. Své velké oblíbenosti se těší především díky svým velmi dekorativním listům, ale také i díky tomu, že na pěstování je opravdu velmi nenáročná. Dokonce je i prokázáno, že tato rostlina má schopnost v místnosti zbavovat vzduch toxických látek a choroboplodných zárodků.

Charakteristika rostliny chlorofytum

Svůj původ má tato rostlina v jižní Africe, kde roste na stromech. Jedná se o pokojovou převislou rostlinu. Její listy jsou řemenité, zelené či panašované. Květy se na rostlině mohou objevovat kdykoli po celý rok a jsou zbarvené do něžné bílé barvy. Jsou sice krásné, ale bohužel vůbec nevoní. Běžně se dorůstá do výšky v rozmezí od 25 do 40cm. Jedná se o rostlinu opravdu nenáročnou na pěstování, proto jí vřele doporučujeme vše a to i pěstitelům začátečníkům. Rostlině nevadí slunce ani stín, dobře snáší jak suchý tak i vlhký vzduch a skvěle se jí bude dařit na chladném i teplém stanovišti. Nejvíce vynikne ve chvíli, kdy jí umístíte do závěsného květináče. Tuto rostlinu je možné využít i pro hydroponický způsob pěstování. Jde navíc i o rostlinu dlouhodobou, takže se z její krásy budeme moci těšit i několik let. Mezi nejběžnější odrůdy se řadí odrůda Vittatum. Tato odrůda má zelený list, který je zdoben bílým pruhováním uprostřed. Druhá známá odrůda jménem Variegatum se liší tím, že má zelené listy pouze s bílými okraji.

Jak na správné pěstování rostliny

Rostlinu zasadíme do jednotné zeminy a vybereme pro ni světlé stanoviště bez přítomnosti přímých slunečních paprsků. Skvěle se jí ale bude také dařit na místě v polostínu. Naprosto ideální pro rostlinu bude běžná pokojová teplota. V zimě však teplota nikdy nesmí klesnout pod 7°C. V letních měsících je dobré udržovat poměrně vydatnou zálivku, kterou omezíme s příchodem zimy. Rostlina se dobře dokáže poprat se suchem, které je pro ni navíc celkem prospěšné. Podporuje totiž tvorbu květů a nových výhonků. Rostlina sice většinou dokáže snést i trochu sušší vzduch, ale mnohem lépe se jí bude dařit ve vlhkém vzduchu. Proto bychom jí měli často rosit a také jí umístit do misky s navlhčenými kamínky. V období vegetace bychom také 2x do měsíce měli rostlinu hnojit pomocí standartního tekutého hnojiva.

Přesazování, množení, problémy

Rostliny mladé bychom měli přesazovat každý rok. U starších rostlin již postačí interval jednou za 2 roky. Množit je možné pomocí dceřiných rostlin, které rostou na výhoncích. Další možnost je využít pro množení způsob dělení při přesazovaní rostliny. Je jen na vás, který způsob pro množení rostliny využijete. I tuto rostlinu je možné letnit. Ideálním místem pro tuto činnost je zahrada či terasa. Může se stát, že rostlině začnou žloutnout a opadávat listy. V takovém případě rostlinu pěstujeme v příliš teplém prostředí či má rostlina málo světla.